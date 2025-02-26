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DAÜ’den verilen bilgiye göre, panele, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort, DAÜ Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, TC Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı (ATAM) Doç. Dr. Ahmet Kılınç ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan panelde, DAÜ Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Kıbrıs’ın tarihî sürecinin farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

1955’ten 1983’e kadar yaşanan olayların tanık anlatılarıyla ele alınmasının, toplumsal hafızanın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını belirten Prof. Dr. Karatepe, DAÜ’nün akademik sorumluluğu gereği bölgenin tarihî ve kültürel mirasına sahip çıkmaya devam edeceğini ifade etti.

Panelin sadece akademik bir etkinlik değil, aynı zamanda bireysel yaşantılar ve tarihî gerçeklikler ışığında önemli bir öğrenme platformu olacağını dile getiren Prof. Dr. Karatepe, emeği geçen herkese teşekkür ederek, geçmişin dersleriyle geleceği daha güçlü inşa edeceklerine olan inancını vurguladı.

Panelde, TC ATAM Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kılınç ve Cumhurbaşkanı'nı temsilen Özel Kalem Müdürü Çağın Zort konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü TC ATAM Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kılınç’ın üstlendiği panelde, Kıbrıs’ın yakın tarihine tanıklık eden ATAM Bilim Kurulu Asli Üyesi Prof. Dr. Ali Satan “Kıbrıs’ta Sözlü Tarih Çalışması ve Önemi”, ATAM Bilim Kurulu Asli Üyesi Doç. Dr. Hasan Cicioğlu “Anılarla Mutlu Barışa Giden Yol”, Yapımcı ve Yönetmen Erdoğan Şentürk ise “Kıbrıs Tarihinin Tanıklarını Tanımak” başlıklı konuşmalar yaptı. Panelde, tanıklardan biri olan Dr. İsmail Başarır ise katılımcılarla anılarını paylaştı.

Etkinlik sonunda Prof. Dr. Osman M. Karatepe tarafından konuşmacılara Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdim edilirken, TC ATAM Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kılınç ise panelistlere katılım belgelerini takdim etti.