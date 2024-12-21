Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 18 Aralık Çarşamba gecesi düzenlenen etkinlik Kıbrıs’taki İranlı Öğrenciler Bilim ve Kültür Derneği iş birliğinde Kurtsan Group sponsorluğunda Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer aldı.

Etkinlikte, İranlı öğrenciler bir araya gelerek çeşitli etkinliklerle geceyi kutladılar. Yalda Gecesi’ne özgü ürünlerin sergilendiği gecede bereketin simgesi nar ve kuruyemiş ikram edildi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Fatma Nur Aydın ve iki üniversiteden yetkililerin de yer aldığı etkinlikte konuşan Prof. Dr. Kılıç, günün anlamıyla ilgili bilgi vererek “Yalda, yalnızca takvimde bir dönüm noktası değil, aynı zamanda sevgi, dostluk ve dayanışma gibi önemli değerleri hatırlatan özel bir gündür. Yalda Gecesi, İran'ın en önemli kültürel sembollerinden biridir. Bu gece, kışın en uzun gecesinin ardından, günlerin uzamaya başladığı anları işaret ettiği için güneşin yenilenmesinin sembolü olarak kabul edilir. Bu kutlama, daha aydınlık günlerin geleceğini simgeler.” dedi.

Etkinlik, açılış konuşmalarının ardından İranlı sanatçı Sina Derakhsande’nin müzik performansı ile devam etti.