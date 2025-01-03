Üniversiteden verilen bilgiye göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) bünyesindeki DAÜ İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitim Kurumu uzmanları tarafından verilen eğitimler, Çalışma Dairesi İSG izni ve mevzuatlarına uygun olarak teorik ve pratik uygulamalar üzerine oldu.

4 ay boyunca süren 200 saatlik eğitimleri tamamlayanlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Katılımcılar, daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı'na da katıldı.

DAÜ İSG Eğitim Kurumu, bu eğitimleri önümüzdeki yıl da tekrarlamayı, “İş Yeri Zorunlu İş Sağlığı ve Güvenliği”, “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” ve “İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği” gibi farklı alanlarda da eğitimler düzenlemeyi hedeflediğini açıkladı.