DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen tören ile birlikte imzalanan protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Şirket Direktörü Frank Buddenhagen imza koydu.

Söz konusu imza töreninde DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Genel Sekreter Vekili Derviş Ekşici, İletişim Fakültesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Vakıf Yöneticiler Kurulu Danışmanı (VYK) Doç. Dr. Davut Solyalı, Rektörlük Koordinatörü Doç. Dr. Tolga Çelik ile şirket temsilcileri hazır bulundu.

İmzalanan iş birliği protokolü ile, DAÜ’de öğrenim gören veya mezun olmuş öğrenciler arasında sözleşmede kararlaştırılan şartlar dahil olmak üzere aranan mesleğin gerekliliklerine haiz olanlara Almanya’da iş imkânı sunulması amaçlanıyor.

Almanya’da İş Garantisi

İmza töreni sırasında konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, çok özel bir anlaşma için bir araya gelindiğini belirterek, söz konusu iş birliği protokolü ile DAÜ öğrencilerinin ve mezunlarının Almanya’da çalışmalarını garanti altına aldıklarını vurguladı. İmzalanan protokolün öğrencilere ve mezunlara Sağlık alanından Mühendislik alanına, İletişim alanından Turizm alanına birçok programda iş fırsatları sunduğunu aktaran Prof. Dr. Kılıç, sektörel anlamdaki bağlantıların protokol ile güçleneceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Kılıç, imzalanan protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

Buddenhagen & Söhne Installation Gmbh & Co. Şirket Direktörü Frank Buddenhagen gerçekleştirdiği konuşmasında, protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını temenni ederek, Almanya’da çalışacak olanların iyi bir eğitimden geçerek geleceklerini bilmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Buddenhagen ve Söhne Grubu, 1926 yılındaki kuruluşundan bu yana gelişmeye devam ederek çeşitli iş alanlarında geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Kaliteye, yeniliğe ve müşteri memnuniyetine önem veren şirket; Elektrik, Yenilenebilir Enerji, Eski Binaların Modernizasyonu, Mülk Yönetimi, İşe Alım, Yurt İçi ve Yurt Dışı Gayrimenkuller gibi alanlarda hizmet veriyor.