DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, heyette Türkiye-Avrupa Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Türkiye-Kuzey Kıbrıs Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de yer aldı.

Heyet, ziyaret kapsamında, Azerbaycan’daki çeşitli üniversiteler ile akademik ve kurumsal iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik temaslarda bulundu.

Ziyaret ile DAÜ ve Azerbaycan’daki üniversiteler arasında eğitim, araştırma ve öğrenci değişim programları başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği olanaklarını değerlendirmenin ve mevcut ilişkileri daha da güçlendirmenin amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan’daki eğitim kurumları ve üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen heyetin karşılıklı projeler, ortak akademik çalışmalar ve kültürel etkileşim fırsatları üzerinde görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.