DAÜ, açtığı yeni programlar ile sadece bir diploma değil, aynı zamanda teknoloji odaklı, yenilikçi ve global dünyaya entegre bir eğitim fırsatı sunuyor.

DAÜ’den Ön Lisans ve Lisans Programlarında Yeni Ufuklar

Yeni açılan programlar, çağın ihtiyaçlarına uygun müfredatlarıyla öğrencileri yalnızca bugüne değil, geleceğin mesleklerine de hazırlamayı amaçlıyor. Geleceğin mesleklerine odaklanan DAÜ, Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu’na (BTYO) bağlı yeni açılan Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Türkçe / İngilizce), Kurumsal Bilişim Uzmanlığı (Türkçe / İngilizce) ile Yapay Zeka Operatörlüğü (Türkçe / İngilizce) Ön Lisans programlarına öğrenci kabul edecek.

Bilişim Güvenliği Teknolojisi Ön Lisans Programı bilişim teknolojileri, bilgi güvenliği ve siber güvenlik alanlarında ağırlıklı olmak üzere her alanda faaliyet gösteren firmaların ihtiyacı olan nitelik ve donanıma sahip iş gücü ortaya koymayı hedefliyor. Kurumsal Bilişim Uzmanlığı Ön Lisans Programı; kamusal ve özel alanlardaki iş süreçlerinin dijitalleşmesiyle birlikte bu araçları kullanacak, yazılım ekiplerine destek verecek ve teknoloji okur yazarlığı olmayan çalışanlara eğitim desteği sağlayacak güncel bilgi ve yetkinliklerle donatılmış kurumsal bilişim uzmanları yetiştirmeyi hedefliyor. Yapay Zeka Operatörlüğü Ön Lisans Programı ise yapay zeka uygulamalarının profesyonel iş yaşantısına dahil olmasıyla birlikte yapay zeka uygulamalarını profesyonelce kullanabilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Öte yandan Hukuk Fakültesi tarafından açılan Hukuk (İngilizce) lisans programı ile bu programda eğitim alacak olan öğrencilerin yalnızca Kıbrıs ve Türkiye’de değil, uluslararası düzeyde de geçerli bir hukuk kariyerine hazırlanmaları amaçlanıyor. Hem teorik hem de pratik açıdan kapsamlı bir donanım kazanacak olan öğrenciler küresel düzeyde önem arz eden alanlarda uzmanlaşma imkânına sahip olacaklar.

Sağlık ve Tıp Alanında Yeni Lisansüstü Programlar

Sağlık ve Tıp alanlarında açılan yeni Lisansüstü Programlar ile öğrencilerin kariyerlerini bir adım ileriye taşıyarak akademik derinlik kazanmaları hedefleniyor. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Spor (İngilizce Tezli) Yüksek Lisans Programı ile fiziksel aktivitenin fizyolojik, anatomik, biyolojik ve biyomekanik temellerinden yola çıkarak egzersiz fizyolojisi, fiziksel aktivitenin önemi, değerlendirilmesi ve düzeyinin arttırılması, fiziksel inaktiviteye bağlı hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenmenin önemi gibi alanlarda derinlemesine araştırmalar yapabilen, üretken ve araştırmacı bilim uzmanları yetiştirmek hedefleniyor.

Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Translasyonel Tıp Doktora Programı ise klinik uygulamalar ve temel bilimler arasında köprü kurarak, bilimsel araştırmaların sonuçlarını doğrudan hasta bakımına aktarmayı hedefliyor. Translasyonel Tıp, geleceğin tedavi yöntemlerini şekillendirecek en önemli alanlardan biri olarak görülüyor.

Programlar ile ilgili detaylı bilgiye (0392) 630 2010, (0392) 630 1216 veya (0392) 630 1217 numaralı telefonlardan veya [email protected] mail adresinden ulaşılabilir.

“Geleceği Yakalamak İçin Sürekli Gelişim İçindeyiz”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, açılan yeni programlarla ilgili yaptığı açıklamada, üniversitenin çağın gereksinimlerine yanıt veren bir vizyonla hareket ettiğini vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, “Geleceği yakalamak için sürekli gelişim içindeyiz. DAÜ olarak yalnızca mevcut ihtiyaçlara değil, aynı zamanda geleceği şekillendirecek bilim ve meslek alanlarına odaklanıyoruz. Yeni açılan programlarımız; teknolojiyi merkeze alan, yenilikçi ve evrensel değerlerle donatılmış bireyler yetiştirme hedefimizin bir yansımasıdır. Öğrencilerimizi küresel rekabet ortamına hazırlarken, toplumsal sorumluluğu yüksek, üretken bireyler olarak mezun etmeyi amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Kılıç, özellikle bilişim teknolojileri, yapay zekâ, hukuk ve sağlık bilimleri gibi stratejik alanlarda açılan programların hem bölgesel hem de uluslararası ölçekte güçlü bir etki yaratacağına inandıklarını da sözlerine ekledi.