Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından Dünya Multipl Skleroz (MS) Günü kapsamında, “Multipl Sklerozda Rehabilitasyon: Fizyoterapide Yeni Ufuklar” başlıklı sempozyum gerçekleştirildi. Söz konusu etkinlikte, MS hastalığında fizyoterapinin rolü, güncel tedavi yaklaşımları ve rehabilitasyon alanındaki yenilikler çok disiplinli bir bakış açısıyla ele alınarak, alanında uzman akademisyenler ve klinisyenler bilimsel bilgi ve uygulama deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

DAÜ Sağlıklı Yaşam Merkezi (SAYMER) iş birliği ve Kıbrıs Türk Multipl Skleroz Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen “Kendini Tanı, Gücünü Yönet: Multipl Skleroz Hastaları için Yorgunlukla Etkin Mücadele” adlı eğitim programı, özellikle MS hastalarının en sık karşılaştığı sorunlardan biri olan yorgunlukla baş etme stratejilerine odaklanarak hem kuramsal bilgiler hem de uygulanabilir yöntemler sundu. Toplumda MS hastalığına ilişkin farkındalığı artıran bu etkinlik, hasta ve hasta yakınlarına yönelik destek mekanizmalarının geliştirilmesine de katkı sağlayarak hem akademik hem de sosyal yönleriyle DAÜ’nün sağlık alanındaki sorumluluk bilincini ve topluma hizmet vizyonunu yansıtan örnek bir organizasyon oldu.

AÇILIŞ KONUŞMALARINDA ORTAK MESAJ: DEĞİŞİM ARTIK ZORUNLU

Etkinliğin açılışında, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mitat Koz ve DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü İngilizce Program Koordinatörü ve Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Gözde İyigün konuşma gerçekleştirdi.

Doç. Dr. İyigün, yaptığı konuşmada etkinliğin sadece akademik bilgi aktarımıyla sınırlı olmadığını belirterek, disiplinler arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Rehabilitasyonun artık yalnızca fiziksel bir süreç değil, yaşam kalitesini, toplumsal katılımı ve bireysel umutları da içeren bütüncül bir yaklaşımı kapsadığını vurgulayan Doç. Dr. İyigün, teknolojik gelişmelerin ve bireyselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının fizyoterapi uygulamalarında vazgeçilmez hale geldiğini ifade etti. Doç. Dr. İyigün, sağlık hizmetlerinde dönüşümün “Artık bir tercih değil, zorunluluk” olduğunu belirtti.

Açılışta konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. Mitat Koz, MS’in merkezi sinir sistemi üzerinde bireyden bireye farklı etkiler yaratan karmaşık bir hastalık olduğuna işaret ederek, bu çeşitliliğin kişiye özel ve disiplinler arası rehabilitasyon yaklaşımlarını gerektirdiğini söyledi. Prof. Dr. Koz, robotik uygulamalar ve sanal gerçeklik destekli yöntemler gibi çağdaş tedavi tekniklerinin MS hastalarının yaşam kalitesine doğrudan katkı sunduğunu belirtti. Ayrıca etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen akademik kadroya teşekkür etti.

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren ise DAÜ’nün kurulduğu günden bu yana eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında sürdürdüğü misyonu hatırlatarak, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin bu misyonun somut örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Özellikle fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki bilimsel çalışmaların, bireylerin yaşamlarını iyileştirmede ve sağlık sisteminin gelişiminde kilit rol oynadığını belirten Prof. Dr. Öztüren, kronik nörolojik hastalıkların rehabilitasyonunun giderek artan bir önem kazandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından, etkinliğin açılış sunumları, Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Gözde İyigün, SAYMER Başkanı Doç. Dr. Ender Angın ve Kıbrıs Türk Multipl Skleroz Derneği Başkanı Sibel Hançerli tarafından gerçekleştirildi.

UZMANLAR MS’İ TÜM YÖNLERİYLE ELE ALDI: TANIDAN TEDAVİYE, TEKNOLOJİDEN EGZERSİZE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR MASAYA YATIRILDI

Eğitimin ilk bölümünde, Sempozyun Başkanı Doç. Dr. Gözde İyigün, “MS’de Dijital Sağlık Çözümleri: Mobil Uygulamalar ve Giyilebilir Teknolojiler” konulu konuşmasında teknolojik çözümlerin hastalık yönetimindeki önemine dikkat çekti. Yorgunluk ile ilgili olarak teknolojiden nasıl yararlanabiliriz?” konusuna odaklanarak teknolojik uygulamaların yorgunluk yönetimindeki rolünü anlattı.

Sempozyum sekreteryasında görev alan Dr. Fzt. Aytül Özdil ve Uzm. Fzt. Betül Fatma Bilgin’in katkılarıyla hazırlanan içerikler doğrultusunda, katılımcılara MS hastalığında yorgunlukla mücadele stratejileri aktarıldı. Uzm. Fzt. Betül Fatma Bilgin, “Yorgunluk tedavisinde kişiye özel aktivite temposu oluşturulması” konusunu ele alırken, “MS’te Hareketin Şifresi: Yürüme Dinamikleri ve Mobiliteyi Geliştiren Yaklaşımlar” başlıklı konuşmasında yürüme kabiliyeti üzerine geliştirilen tedavi yöntemlerini paylaştı. Dr. Fzt. Aytül Özdil ise “Yorgunluk tedavisinde beden farkındalığının sağlanması” üzerine bilgiler paylaştı. Sunumun ardından, farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli pratik uygulamalar gerçekleştirilerek katılımcıların sürece aktif katılımı sağlandı. Dr. Fzt. Özdil, “MS’te Postüral Denge: Objektif Değerlendirmeden Fonksiyonel İyileşmeye” başlıklı sunumuyla denge sorunlarının değerlendirilmesine odaklandı.

Söz konusu sempozyumda MinS’ fizyopatolojisinden dijital sağlık çözümlerine, postüral dengeden bilişsel süreçlere kadar birçok konu kapsamlı bir şekilde ele alındı. Dr. Sıla Usar İncirli, “MS Patofizyolojisi, Nörolojik Değerlendirme ve Klinik İzlem: Tanıdan Tedaviye” başlıklı sunumuyla MS’in temel fizyolojik yapısını ve tedavi sürecini aktardı.

Uzm. Fzt. Betül Fatma Bilgin, Yrd. Doç. Dr. Nazemin Gilanlıoğulları, “MS Hastalarına Yönelik Egzersiz Reçetesi Nasıl Oluşturulmalıdır?” başlıklı sunumunda kişiye özel egzersiz planlamasının esaslarını açıkladı. Son olarak, Yrd. Doç. Dr. Burcu Kaya Kızılöz ise “MS Hastalarında Bilişsel Süreçler? Bellek Nasıl Etkilenir?” başlıklı konuşmasında hastalığın zihinsel etkilerini değerlendirdi.

DAÜ’DE MS HASTALARINA ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI: YORGUNLUKLA ETKİN MÜCADELEDE BİLİMSEL VE UYGULAMALI YAKLAŞIMLAR

Sempozyum kapsamında ayrıca, DAÜ, SAYMER ve Kıbrıs Türk Multipl Skleroz Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen “Kendini Tanı, Gücünü Yönet” adlı eğitim programı, MS hastalarının en yaygın semptomlarından biri olan yorgunlukla baş etme konusuna odaklandı. Katılımcılara hem bilimsel temelli bilgiler hem de günlük yaşamda uygulanabilir pratik çözümler sunulan programa, 17 MS hastası ve yakını aktif katılım gösterdi. Eğitim hem bireysel farkındalık oluşturma hem de destek mekanizmalarını güçlendirme açısından önemli bir katkı sağladı.

Etkinlik, katılımcılarla gerçekleştirilen etkileşimli sohbet oturumu ve konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdimi ile sona erdi. Eğitim programı hem hastalar hem de sağlık profesyonelleri için farkındalık ve mesleki gelişim açısından değerli bir katkı sundu.