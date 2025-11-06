Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Şubesi, Doç. Dr. Arran Fernandez'in uluslararası dergilerde Editör Yardımcısı olarak görev yaptığını açıkladı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arran Fernandez, dünyanın önde gelen bilimsel dergilerinde Editör Yardımcısı (Associate Editor) olarak sürdürdüğü görevlerle DAÜ’nün uluslararası bilimsel görünürlüğüne ve akademik itibarına önemli katkılar sağlamaktadır. Alanında Q1 kategorisinde yer alan üç saygın dergide Editör Yardımcısı olarak görev yapan Doç. Dr. Fernandez, dünyanın önde gelen bilimsel yayın organlarında aktif rol üstlenmektedir.

Doç. Dr. Fernandez’in araştırma alanları arasında Kesirli Kalkülüs, Özel Fonksiyonlar, Asimptotik Yöntemler ve Analitik Sayı Teorisi yer alıyor. Doç. Dr. Fernandez, Web of Science veri tabanının bir alt endeksi olan Science Citation Index Expanded (SCIE) tarafından taranan ve Elsevier yayınevi tarafından basılan Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation dergisinde 2025 yılından itibaren Editör Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Ayrıca, ABD merkezli AIMS Press tarafından yayımlanan ve yine SCIE kapsamındaki Evolution Equations and Control Theory dergisinde 2024 yılından bu yana, Wiley yayınevi tarafından yayımlanan Mathematical Methods in the Applied Sciences dergisinde de Editör Yardımcısı olarak hizmet vermektedir.

Bunlara ek olarak, Doç. Dr. Fernandez, ünlü Springer yayınevi tarafından yayımlanan Fixed Point Theory for Algorithms in Science and Engineering dergisinde 2020 yılından bu yana Editör Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Söz konusu dergi, Emerging SCI indeksinde Q3, Scopus veri tabanında ise Q2 kategorisinde yer almaktadır."

Q1, Q2, Q3 VE Q4 KATEGORİLERİ

Q1, Q2, Q3 ve Q4 kategorileri, bilimsel dergileri belirli konu alanlarındaki atıf ölçütlerine (örneğin Journal Impact Factor) göre performanslarına dayanarak dört eşit gruba ayıran sıralama sistemidir. Q1, dergilerin en üst %25’lik dilimini (en prestijli); Q2, %25–50 aralığını (orta-yüksek); Q3, %50–75 aralığını (orta-düşük); ve Q4, en alt %25’lik dilimi (en düşük sıralı dergiler) temsil etmektedir. Genellikle prestij ve görünürlük, Q1’den Q4’e doğru azalmaktadır.