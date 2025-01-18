Dünyaca ünlü Fransız şirketi Danone’de IT ve Veri Portföyü ve Yöntemleri Müdürü olarak görev yapan Millet, kariyerindeki bu önemli başarının temelinde DAÜ’de aldığı nitelikli eğitimin büyük bir etkisi olduğunu vurguluyor.

“DAÜ, Bana Yalnızca Akademik Bilgi Kazandırmakla Kalmadı”

DAÜ’de geçirdiği dört yıl boyunca kazandığı bilgi ve becerilerin, profesyonel hayatında kendisine güçlü bir başlangıç sağladığını belirten Millet, “DAÜ, bana yalnızca akademik bilgi kazandırmakla kalmadı; aynı zamanda eleştirel düşünme, problem çözme ve etkili iletişim becerileri geliştirmemde de büyük rol oynadı. Bu beceriler, kariyerimin her aşamasında bana rehberlik etti.” ifadelerini kullandı.

Millet, DAÜ’nün uluslararası yapısının ve sunduğu sosyal imkanların kişisel gelişiminde önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi. Millet, “DAÜ, bana hem güçlü bir akademik altyapı sağladı hem de uluslararası bir ortam sunarak farklı kültürlerden insanlarla tanışma, iletişim ağı kurma ve ömür boyu sürecek dostluklar kurma fırsatı sundu. Üniversiteme ve hocalarıma minnettarım.” dedi. Millet, DAÜ’de geçen dört yılını ise “Yoğun bir emek gerektiriyordu ama aynı zamanda çok keyifliydi.” sözleriyle tanımladı.

Aslıhan Bakırlı Millet’in ulaştığı bu önemli başarı, DAÜ’nün kaliteli eğitimi ve mezunlarına sağladığı fırsatların bir kez daha altını çiziyor.