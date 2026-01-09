Mahkemede olguları aktaran polis memuru Bilal Altun, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Ercan Havalimanı’nda yapılan denetimler sırasında, KKTC’ye giriş yapmak üzere bulunan zanlıya narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki verdiğini belirtti. Bunun üzerine zanlının üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini ve söz konusu uyuşturucu maddeleri kişisel kullanımı için bulundurduğunu söylediğini aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, analize gönderilen emarelerle ilgili sonuçların beklendiğini ifade ederek mahkemeden 7 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.