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İş insanı Asım Dedezade, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu…

Türkiye’deki seçim sonuçlarını değerlendiren Dedezade, “Erdoğan bey sıradan bir siyasetçi değildir ve arkasında güçlü bir ekibi vardır. Cesur kararlar alan birisidir. Erdoğan hiç şakası olmayan birisidir. Türkiye’de meydana inmeden anket yapmamalılar. Erdoğan meydana indiğinde işler değişiyor. Erdoğan sıradan bir siyasetçi değildir. Hangi akıl Kılıçdaroğlu’nu böyle bir adamın karşısına çıkardı? Bana göre günah. Peki, Kılıçdaroğlu vazgeçecek mi? Bence hayır… 15. Seçimini kaybetti. Siyaset bilimci ve filozoflar geçmişte bunu incelediler. Siyasete bulaşmış insanların kendi arzularıyla geri çekilmeleri beklenmez. 1630 yılında bir filozof, siyasete giren güç elde eden ve zaman zaman güç sarhoşluğu da yaşayan o kişi hiçbir zaman kendi arzuları ile geri çekilmeyecek dedi. Kılıçdaroğlu hem birinci hem ikinci, seçimde demokrasiyi geri getireceğini duyurdu. Çünkü yabancı merciler onu duymak ister. Ancak birinci seçimi kaybettiğinde yabancıların zihniyetini bilmediği için bu çizgide devam etti. Yabancılar eğer sizi destekliyorsa ve bir şeyler ters giderse hemen sizi terk eder. Kılıçdaroğlu yanlış yaptı aynı söylemlerle devam etti ve kaybetti. Kendi partisi içinde delege sistemi yaptı ve o yüzden de sürekli seçiliyor. Yaşı ve sağlığı müsaade ettikçe seçime girmeye devam edecek” dedi.

Dedezade, “Erdoğan ufak tefek insanlarla devrilecek biri değildir. Bu kişinin meziyetlerini sadece miting meydanlarında bile gördük. İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’ndan daha büyük bir siyasetçi olduğunu görmüyorum. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı Erdoğan a karşı duruş sergileyecek olan adamlar olarak görmüyorum. Olağan üstü duruş sergileyen adamlar karşısına olağanüstü adamlar çıkarmanız gerekir. Ben öyle biri olduğunu görmüyorum” şeklinde konuştu.



Dedezade, “Türkiye’de bütün bunlar olurken bizimkiler ne yaptı? Kendi arzuları içinde seçim neticesini beklediler. CTP erken seçim istiyor. Türkiye’ deki seçim bizim erken seçim arzumuza Kılıçdaroğlu kazanırsa katkı sağlayacaktı. KKTC’de bizim duruşumuz biz ne arzu edersek neticenin öyle olacağını zannederiz. Erdoğan KKTC’de yüzde 40 aldı ve Erdoğan ı cezalandırdığımızı düşünüyoruz. Biz kendimize ne kadar çabuk pay çıkardık ki bizden dolayı olduğunu düşünüyoruz” diye eleştirdi.