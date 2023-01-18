ÖZEL HABER

Din İşleri Başkanlığına atanan Ahmet Ünsal’ın Mağusadaki açıklamalarının yankıları sürüyor.

Siyasiler ve sivil toplum örgütlerinin ardından Ünsal’ın açıklamalarına farklı bir bakış açısı geldi.

İş adamı Asım Dedezade, sosyal medya sayfasından kısa bir değerlendirme yaparak Ünsal’ın sözlerinin hedef aldığı kitleye dikkat çekti.

Dedezade, konu vaaz alan kitle ile ilgili dikkat çeken yorumu gözden kaçmadı.

Dedezade, “ben müftüye katılıyorum, konu kadınlarımız çağrıldığında kocasına gitmezse dayak yiyor” dedi.

İşte Dedezade’nin sosyal medya paylaşımı:

“Türkiye kökenli kadınlara hitaben yaptığı konuşmada, müftü efendi

kadınlarımıza öğütte bulundu ki kocaları çağırdığında hemen yanına koşmalıdırlar.

Bizimkiler de kendilerini Avrupalı zannettikleri için gürültü koparıp tasvip etmediklerini duyurdular.

Hatta hem müftüyü hem de vaaz alan kadınları aşağıladılar. Ben müftü efendi ile hemfikirim.

Konu kadınlarımız çağrıldığında kocasına gitmezse dayak yiyor. Bu defa da bu monşer Kıbrıslı Türk Avrupalı kadınlar, kadınlarımızın tecavüze uğradığını duyurur ve polis ile İçişleri Bakanlığı arasında anlaşma sağlar kadınların korunması için.

Geçen sene 379 kadın şikâyetçi olmuş. Ben kocama koşar dayak yemezdim…”