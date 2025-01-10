Erhürman: Biz müzakere için müzakere değil, çözüm için müzakere istiyoruz

Erhürman: Biz müzakere için müzakere değil, çözüm için müzakere istiyoruz

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, Kasım-Aralık aylarında yumurtadan çıkan çam kese böceği larvalarına karşı Değirmenlik Akıncılar Belediyesi sınırlarındaki toplam bin adet çam ağacını ilaçladı.

Çam kese böceğinin genç evre larvalarının oluştuğu ve kışlık keselerini yaptıkları bu dönemde ekipler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler işbirliğiyle sürdürdüğü çalışmayı tamamladı.

Sağlık ve Sosyal Destek Şubesi ekibi, ilaçlama yapılan tüm bölgeleri incelemeye alarak, ilaçlamanın etkisini de kontrol etti.