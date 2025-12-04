Değirmenlik Akıncılar Belediyesinden verilen bilgiye göre, gıda üretilen alanlardaki hijyen kontrolleri, çalışan personelin kişisel hijyeni, üretim faaliyetlerinin gıda güvenliğine uygunluğunun kontrol ve izlenmesini kapsayan Ekim-Kasım dönemi denetimlerde kreş ve etüt merkezleri de dahil olmak üzere toplam 74 iş yeri denetlendi.

Denetimler sonucunda 1 süt ürünleri üreticisi, 1 patates işleme tesisi, 1 balık toptancısı ve 1 fırın olmak üzere işletme izinsiz, hijyen ile gıda güvenliği kurallarına uymayan 4 işletmenin faaliyetleri durduruldu, 3 işletmeye de ceza yazıldı.

Sağlık şubesi, Ekim-Kasım 2025 döneminde 6 kreş ve etüt merkezi, 7 fırın ve unlu mamul imalathanesi, 2 berber-kuaför, 2 süt fabrikası, 1 tartı kalibrasyon kontrolü, 20 meyhane, café/restoran, 8 market-off license, 17 gıda deposu, 6 gıda imalathanesi, 5 de makinist servis deposu, kimyasal ürün imalat ve paketleme servisi (deterjan, sabun, çamaşır suyu, vb.) ambalaj deposu denetledi.

Ekim-Kasım denetimlerinde 4 adet kullanıma uygun olmayan ekipman, 68 adet de tarihi geçmiş ürün müsadere edildi.