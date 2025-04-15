Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre yeni binalar idari odalar ve 3 yeni derslikten oluşuyor.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, bugün Değirmenlik Lisesi Müdürü Hale Erden, Okul Aile Birliği Başkanı Akın Aşıkcan ve üye Yeliz Veli Yücel’i kabul ederek, açılış hazırlıkları konusunda fikir alışverişi yaptı. Toplantıda Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Müdür Muavini Huriye Öztümen de hazır bulundu.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, belediyenin öz kaynaklarıyla belde okullarına yaptıkları yatırımların, ülkenin geleceği olan çocuklara yapılan yatırım olduğunu vurgulayarak öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenli binalarda eğitim faaliyetlerini sürdürmesini her zaman önemsediklerini söyledi.

Değirmenlik Lisesi Müdürü Hale Erden de, okuldaki önemli bir eksiliğin Değirmenlik Akıncılar Belediyesi sayesinde giderildiğini ifade ederek Başkan Ali Karavezirler’e her zaman verdiği destekten ve gösterdiği kararlı duruştan dolayı teşekkür etti.