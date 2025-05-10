Değirmenlik Lisesi’nin geleneksel hale gelen yıl sonu müsameresi, bu yıl da coşku ve sanat dolu anlara sahne oldu. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe; Lefkoşa milletvekili Alişan Şan, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve eşi, okul müdürü Hale Alibaba Erden, okul aile birliği başkanı ve üyeleri, protokol davetlileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, Okul Müdürü Hale Alibaba Erden’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla başladı. Ardından kürsüye çıkan Belediye Başkanı Ali Karavezirler, eğitimin ve sanatın toplumun gelişimindeki önemine değinerek öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından sahne okul orkestrasına bırakıldı. Okul orkestrasındaki öğrenciler, sahne performanslarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

Dans gösterileriyle devam eden etkinlikte öğrencilerin modern dans performansları, izleyicilerden tam not aldı. Programın ardından yönetici kadroya, öğretmenlere ve okul personeline hediyeler takdim edildi.

Norm Ender’in Parla (100.yıl marşı) ile Unutulmaz Final

Okulun Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden Gülay Pehlivanoğulları, Engin Sesli, Muazzez Hacıküçük Güngör ve Kıymet Bulutbeyaz tarafından hazırlanan ve akşamın en çok merak edilen bölümlerinden biri olan tiyatro gösterisinde, öğrenciler “Annem Niçin Miyavladı?” adlı oyunu sahneledi. Gösterinin ardından tiyatroyu hazırlayan öğretmenlere, Lefkoşa Milletvekili Alişan Şan’a, Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve protokole hediyeler takdim edildi.

12. sınıf öğrencilerinin veda gösterisi ise duygusal anlara sahne oldu. Hem tiyatro kulübü öğrencilerine hem de gösteride yer alan 12. sınıf öğrencilerine teşekkür belgeleri ve hediyeleri sunuldu.

Gecenin finalinde ise adeta görsel ve duygusal şölen yaşandı. 12. Sınıf öğrencileri sürpriz yaparak Norm Ender’in seslendirdiği Parla’yı (100. Yıl Marşını) söyledi. Performansın sonunda sahnede dev bayraklar ve Atatürk posteri açan öğrenciler, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Final gösterisi izleyicilerin büyük beğenisini toplayarak ayakta alkışlandı.

Okul Müdürü Hale Alibaba Erden, programa katılarak destek veren herkese, öğretmen ve öğrencilere gönülden teşekkür ederek; “Sanatın efsunlu gücüyle, sevgiyle ve emekle yoğrulmuş bir yılın ardından, öğrencilerimizin sahnelediği bu muhteşem gece; umut, birlik ve gururla sona erdi. Katılımlarıyla salonu dolduran, öğrencilerimizin heyecanına, öğretmenlerimizin emeklerine eşlik eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.