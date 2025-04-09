Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 307 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 18 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise; 115’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 17’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,15’i trafik ışıklarına uymamak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 8’i muayenesiz araç kullanmak, 8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si koruyucu başlıksız motosiklet kullanmak, 1’i “A” işletme izinsiz veya hilafına araç kullanmak ve 114’ü diğer trafik suçlarından oluşuyor.