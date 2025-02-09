Denetimlerle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

08-09 Şubat 2025 tarihleri, 22:00-02:00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.



Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup,

(1) ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanmıştır.

(2) Bulundukları araç içerisinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan iki adet sarma sigara ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,850 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 112’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 38’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 21’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 45’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 15’i sigortasız araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak ve 128’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 370 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 47 araç ise trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.



Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kafeler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,420 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 239’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 35’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak ve 75’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 361 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 araç ise trafikten men edilmiştir.



Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 34 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,877 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 108’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 11’i sigortasız araç kullanmak ve 148’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 285 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 22 araç ise trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.



Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, yolcu olarak bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilen 1 kişi tutuklanmıştır.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 650 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 47’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 10’u diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 74 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.



İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 24 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,625 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 123’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 10’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 46’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak ve 101’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 301 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 62 araç ise trafikten men edilmiştir.