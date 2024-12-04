Denetimler kapsamında; 5 bin kilogram ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların, kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden mesai başlangıç saatine kadar olan sürede, (07:00 – 08:00 saatleri arasında) trafikte seyretmelerinin yasak olmasına rağmen, yasağa riayet etmediği tespit edilen toplam 4 kamyon sürücüsü ile kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen 2 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin genel trafik kontrollerinin yanı sıra, kamyonların trafiğe çıkış saatleri ile kamu işletme izinli araçlara yönelik denetimleri sürecek.