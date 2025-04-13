Çeşitli trafik suçlarından dolayı 331 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 33 araç trafikten men edildi ve 4 sürücü tutuklandı.
Rapor edilen trafik suçları arasında 194 sürücünün yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullandığı, 18 sürücünün alkollü içki tesiri altında araç kullandığı, 1 sürücünün sigortasız araç kullandığı, 10 sürücünün sürüş esnasında cep telefonu kullandığı, 7 sürücünün emniyet kemeri takmadan araç kullandığı, 8 sürücünün muayenesiz araç kullandığı, 18 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı, 2 sürücünün yolcu taşıma işletme izinsiz araç kullandığı, 1 sürücünün yolcu taşıma işletme izninde belirtilen kurallara uymadığı, 2 sürücünün tehlikeli sürüş yaptığı, 18 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı, 1 sürücünün trafik levha işaretlerine uymadığı, 1 sürücünün koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandığı ve 2 sürücünün susturucusuz egzozla araç kullandığı yer aldı.
Ayrıca, 48 sürücü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.