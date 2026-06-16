Polis Örgütü’nün 62’nci kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan “Polis Birimleri Tanıtım Etkinliği ve Polkestra Konseri”, 19 Haziran Cuma günü 19.00-23.00 saatleri arasında, İskele Belediyesi Halk Plajı – Sahil Yürüyüş Yolu’nda (Pera Makenzi Restoran yanı) gerçekleştirilecek.
Polis Genel Müdürlüğü ile İskele Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek etkinlikte;
• Açılacak stantlarda Polis Birimleri tanıtılacak, halkımızdan gelecek sorular alanında uzman polislerimiz tarafından yanıtlanacak,
• Polis Özel Harekât, Narkotik Dedektör Köpekleri, İtfaiye ve Bomba İmha Uzmanı Ekipleri tarafından gösteriler sunulacak,
• Polis mensuplarından oluşan Polis Genel Müdürlüğü Orkestrası (Polkestra) sahne alarak halkımıza konser verecek.
ETKİNLİK PROGRAMI
• 19.30 – Polis Özel Harekât Müdürlüğü Gösterisi (deniz operasyonu ve yüksekten iniş)
• 20.30 – Polkestra Konseri
• 21.00 – Narkotik Dedektör Köpekleri Gösterisi
• 21.15 – İtfaiye Gösterileri
• 21.30 – Bomba İmha Uzmanı tarafından şüpheli pakete müdahale gösterisi
Tüm halk etkinliğe davet edildi.