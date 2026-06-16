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Tüm halk etkinliğe davet edildi.

• 21.30 – Bomba İmha Uzmanı tarafından şüpheli pakete müdahale gösterisi

• 19.30 – Polis Özel Harekât Müdürlüğü Gösterisi (deniz operasyonu ve yüksekten iniş)

• Polis Özel Harekât, Narkotik Dedektör Köpekleri, İtfaiye ve Bomba İmha Uzmanı Ekipleri tarafından gösteriler sunulacak,

• Açılacak stantlarda Polis Birimleri tanıtılacak, halkımızdan gelecek sorular alanında uzman polislerimiz tarafından yanıtlanacak,

Polis Genel Müdürlüğü ile İskele Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek etkinlikte;

Polis Örgütü’nün 62’nci kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan “Polis Birimleri Tanıtım Etkinliği ve Polkestra Konseri”, 19 Haziran Cuma günü 19.00-23.00 saatleri arasında, İskele Belediyesi Halk Plajı – Sahil Yürüyüş Yolu’nda (Pera Makenzi Restoran yanı) gerçekleştirilecek.

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