Polis tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

01.09.2023 tarihinde, polis tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontroller sonucu, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 6 kişi tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.