Polis tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Barçın: Bu zihniyet yakında devlet hastanelerini de satarsa hiç şaşırmam Barçın: Bu zihniyet yakında devlet hastanelerini de satarsa hiç şaşırmam

01.09.2023 tarihinde, polis tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontroller sonucu, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 6 kişi tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir. 