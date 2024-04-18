KTTO’dan yapılan açıklamaya göre Turgay Deniz, burada konuşma da yaptı. KTTO Başkanı Turgay Deniz konuşmasında, “Çeşitli Türk devletlerinden gelen temsilciler olarak yeniden bir aradayız. Son iki yılda giderek hız ve etkinlik kazanan buluşmalarımızın bir yenisinde daha sizlerle birlikte olmak bizim için gerçekten onur ve gurur vesilesidir. Bu buluşmalarının geleceğe olan güvenimizi pekiştirmekte olduğunu da belirtmeliyim. Sizinle birlikte olmak, birlikte düşünmek ve birlikte hareket etmek bizim en büyük güç kaynağımızdır.” dedi.

Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin çalışmalarından ve kadın girişimcilerin etkinliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Deniz, kadınların iş hayatında ve siyasi hayatta etkinlik kazanmasının, sosyal projeler üreterek yürütmesinin önemine vurgu yaptı.

Deniz, “Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak kadınlarımızın yolunun açık olmasını diliyor, bunun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.” dedi.

KTTO Kadın Girişimciler Konseyi de katıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi (KTTO KGK), Türk Devletleri Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Kadın Girişimciler Komitesi 2. Genel Kurulu’na katıldı.

KTTO Kadın Girişimciler Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin Kadın Girişimciler Kurulu toplantısı İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç’in ev sahipliğinde yapıldı.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve KKTC’nin üye olduğu Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin Genel Kurulu’nda KTTO KGK Başkanı Yaprak Özyalçın da katılarak konuşma yaptı. Özyalçın’a KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Evren Günsel Erçelik, KTTO KGK Başkan Vekili Eda Kervanlı ile KTTO KGK Yönetim Kurulu üyeleri Tüge Dolmacı, Ayşen Limasollu Aygın ve Seza Akay Enisiz eşlik etti.

Konuşmasında, Genel Kurul’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özyalçın, “Kıbrıs Türk Ticaret Odası çatısı altında kurulan Kadın Girişimciler Konseyi, kadını hayatın her alanında destekleyerek, kadının özellikle iş dünyasındaki statüsünü, bilincini ve üretkenliğini geliştirmek ve ülke ekonomisine katkısını sağlamlaştırmak için faaliyetlerde bulunmakta ve bu alanda yapılan faaliyetleri desteklemektedir.” dedi.

“Mesleklerin cinsiyeti yoktur” sözünü ilke edindiklerini kaydeden Özyalçın, kadın girişimcilerin ekonomiye etkin katılımını sağlamak ve bunu sürdürülebilir kılmak adına projeler geliştirerek uyguladıklarını anlattı.

Özyalçın, “KTTO KGK olarak, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Kadın Girişimciler Kurulu çatısı altında kadın girişimciler ve kız kardeşlerimiz ile birlikte olmaktan, işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duymaktayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de kadın girişimciliğine ve ülke ekonomilerimize, birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize katkı sağlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.