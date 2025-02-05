Ülkedeki pahalılığı değerlendiren Turgay Deniz, 2025 yılının bu açıdan zor geçeceğinin önceden belli olduğunu, öyle de geçtiğini kaydetti.

“Pahalılıkla mücadelede sınıfta kalmayı bırakın, sınıfa bile giremedik” diyen Deniz ülkeyi bu zor duruma pahalılığın sürüklediğini kaydetti. Ülkenin her kesiminin çok zor durumda olunduğunun altını çizen Deniz, halkın nasıl geçineceği, işletmelerin de varlığını nasıl devam ettireceği konusunda büyük sorunları olduğunu belirtti.

“İşsizler ordusu yaratılıyor… Sosyal patlama ile karşı karşıyayız…”

İşletmelerin işçi durdurmaya başladıklarını anlatan Deniz, ‘önümüzdeki süreçte eğer bir önlem alınmazsa işsizler ordusu ortaya çıkacak ve bu büyük bir sosyal patlama yaşanacak. Bir yılda yüzde 60’ı geçmeyen enflasyona karşı maaşları yüzde 123 oranında artırdınız. Bu nasıl bir akılla yapılmıştır? Emek yoğun olan işlerde yapı sürdürülemez bir duruma geldi. Gelinen noktada hem biz pahalı olduk hem özel sektör iş yapamaz duruma geldi hem de Güney’e olan geçişler artmaya devam etti” diye konuştu.

“Enflasyon ateşine körükle gittik”

Enflasyon ateşine körükle gidildiğine vurgu yapan Deniz, sözlerine şöyle devam etti:

“T.C ile çok güzel ilişkilerimiz var, çok güzel iş birliklerimiz var. Pahalılığın üstesinden T.C ile yapılan anlaşmalar ve fikir alışverişleri ile üstesinden gelinebilirdi. Peki biz ne yaptık? Çalışana 4 ayda bir hayat pahalılığı oranı verdik. Bizi o zaman ‘maaş düşmanı’ ilan ettiler. Ancak biz bugünü görerek bu uygulamaya karşı çıktık. Verilen hayat pahalılığı, ülkedeki soruna çare olmadı, daha da körükledi.

“Güney Kıbrıs’la rekabet edebiliriz”

Ülkedeki birçok olumsuzluğa rağmen Güney Kıbrıs’la rekabet edilebilir noktada olunduğuna dikkat çeken KTTO Başkanı Turgay Deniz, enflasyonla mücadele edildiği takdirde sektörlerin ayağa kalkacağına inandığını söyledi. Ülkedeki her bir sektörün hükümetle birlikte iş birliği içerisinde enflasyonla mücadele için çalışması gerektiğini kaydeden Deniz, ‘iş birliği olursa pahalılığın üstesinden gelebiliriz’ diye konuştu.

Turgay Deniz: Haspolat Kapısı çok acil açılmalı

Yeni kapıların açılması konusunu da değerlendiren Deniz, Güney’deki ticaret odası ile birlikte Haspolat kapısının açılması için geçmişte liderlere çağrı yapıldığını anımsattı. Haspolat kapısının iki halk için de çok acil açılması gerektiğine vurgu yapan Deniz, yeni kapı açılmasının her iki ada halkına da hem ekonomik hem de sosyal anlamda katkı sağlayacağını söyledi. Deniz, en büyük endişesinin Kıbrıs Rum liderliğinin bu işi bulandırıp askıda bırakması olduğunu belirterek, beklentilerinin Rum liderliğinin de yeni kapı açılmasına destek vermesi olduğunu kaydetti.