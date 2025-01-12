“Denktaş ‘Devlet Kuran Son Türk’ “ isimli belgeselde, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Eski Cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ve Derviş Eroğlu, KKTC Eski Meclis Başkanı Prof. Dr. Hakkı Atun, KKTC Eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KKTC Eski Dışişleri Bakanı Vedat Çelik, KKTC Cumhurbaşkanı Eski Özel Temsilcisi M. Ergun Olgun ve Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Eski Genel Başkanı Yılmaz Bora yer aldı.

Açıklamaya göre, Denktaş’ın hem mücadele hem de müzakere yıllarında sergilediği kararlılıkla halkının kaderini değiştiren bir lider olduğu vurgulanan belgeselde, 48 yıl süren aktif siyasi yaşamının yanı sıra Denktaş’ın insani özellikleri de belgeselde ön plana çıkarılıyor.

Yönetmen Kemal Soğukdere'nin hazırladığı Denktaş "Devlet Kuran Son Türk" adlı belgesel, yarın saat 21.00’de (Türkiye saati ile 22.00’de) Tarih TV ve 21 dakika youtube kanalında yayınlanacak