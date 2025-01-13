T&T Havalimanı İşletmeciliği'nden yapılan açıklamaya göre, giden yolcu bölümüne iki liderin fotoğraflarının yer aldığı ışıklı panonun yanı sıra ön tarafına da yolcuların anı fotoğrafı çektirmeleri için iki liderin 3 boyutlu maketleri yerleştirildi.

Yolcular ve havalimanına gelen misafirlere iki liderin maketlerinin yanında anı fotoğrafları çektirip onları anma imkanı sunuluyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü saygı ve özlemle andıklarını ifade ederek, “Dr. Küçük ve Denktaş, Kıbrıs milli davası ile özdeşleşmiş iki liderdir. Rauf Raif Denktaş ve Dr. Küçük yaşamları boyunca benimsedikleri ve sonuna kadar mücadelesini verdikleri ülkülerinden hiçbir sapma göstermeden kararlı ve inançlı şekilde sürdürdüler. Cennet mekânlarında ruhları şad olsun.” dedi.