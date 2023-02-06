Başbakan Ünal Üstel Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Merkez üssü Kahraman Maraş olan 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası yakınlarına ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar için bu akşam saat 22.00’da Via Mare isimli geminin Girne’den Mersin’e yolcu taşıyacağını söyledi.

Üstel, bunlara ek olarak Gazimağusa’dan bu akşam saat 22.00’da Dipkarpaz, Toros ve Via Famagusta isimli üç gemimiz de Mersin’e doğru hareket edeceğini söyledi. Üstel bu seferlerin ücretsiz olacağını da belirtti.