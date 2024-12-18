Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Jeoloji ve Maden Dairesi bünyesinde oluşturulması kapsamında yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlayan AFAD’ın yetkilendirdiği yüklenici firma mensupları Prof. Dr. Bahadır Aktuğ ve Dr. S. Süleyman Maraş’ı kabul ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ataoğlu, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç ve Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak’ın da hazır bulunduğu bilgilendirme toplantısında, Jeoloji ve Maden Dairesi bünyesinde oluşturulacak ve tek bir merkezde toplanacak deprem verilerinin izleme ve değerlendirme merkezi kurulması çalışmalarının geldiği aşama ve ikinci etap çalışmaları hakkında bilgi aldı.

ATAOĞLU: “KARARLI VE HIZLI BİR ŞEKİLDE, MERKEZİN KURULUMU TAMAMLANACAKTIR”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Jeoloji ve Maden Dairesi Bünyesinde, AFAD’ın koordinasyonu ile oluşturulacak olan Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi oluşturulması kapsamında KKTC’de çalışmalar yürüten AFAD yetkililerini kabulünde yaptığı konuşmasında, Merkez’in bir an önce oluşturulması ve faaliyete geçirilmesi için çalışmaların hızlı bir biçimde devam edeceğini belirtti.

“DEPREME DAYANIKLI BİR ÜLKE YARATMAK İÇİN BİLİME KULAK VERMEK ZORUNDAYIZ”

Ataoğlu, çalışmaların tamamlanması ile oluşturulacak Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nin elde edeceği veriler ve paylaşacağı bilgiler ışığında, depreme daha hazır ve dayanıklı bir hale gelinebileceğini belirterek, “2023 6 Şubat’ındaki depremin etkisini, üzüntüsünü hala taşıyoruz ve taşımaya da devam edeceğiz. Şampiyon Meleklerimizi kaybettik, onlarla birlikte birçok canımız yitip gitti. Önümüzdeki günlerde yine Adıyaman’da olacağız ve davamızın takipçisi olacağız. Umarız mahkemenin vereceği karar örnek teşkil eder ve hem Anavatan Türkiye için hem de bizler için bundan sonraki süreçte depremlere daha dayanıklı bir ülke haline geliriz” dedi.

Ataoğlu, çalışmaların kararlı ve hızlı bir biçimde devam etmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini göstermeye de devam edeceklerini belirterek, “depreme dayanıklı bir ülke inşası için bilime kulak vermek zorundayız. Bilimin vereceği bilgileri dikkate alarak adımlarımızı atmak zorundayız. Bunun da ilk adımını, Dairemiz bünyesinde oluşturacağımız Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi’ni kurarak atıyoruz” dedi.

Ataoğlu konuşmasında ayrıca, AFAD yetkililerine ve Jeoloji Maden Dairesi yetkililerine, Merkez’in bir an önce hizmete girmesi için ortaya koymuş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bilindiği üzere, proje kapsamında Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı kontrolünde olan 12 adet deprem istasyonu, imzalanan protokol kapsamında, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Jeoloji ve Maden Dairesi’ne devredilmiş ve 3 adet de yeni istasyon kurulumu yapılmıştır. Bunun yanında Yeni Erenköy’de bir adet de sismik kuyu merkez bünyesine kazandırılmıştı.