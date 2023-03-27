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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi görüşülüyor.

Öneriyle ilgili ilk söz alan CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, 'acelesi olduğu' zannedilen bir yasa önerisinin bugün Meclis'te olduğunu kaydetti.

Baştan itibaren "harcama ön görülerini belirleyin" dediklerini anımsatan Erhürman, süreç içerisinde bir çok rakam telaffuz edildiğini ve bunun insanlardaki güvensizliği artırdığını kaydetti. Defalarca 'denetim' vurgusu yaptıklarını kaydeden Erhürman, 'o gün bunları söylediğimizde doğru olmadığını iddia edenler, bugün önerileri yasa içerisine yedirdiler" diyerek, 'Attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değdi mi?' diye sordu. Erhürman, 'bence siz de değimediğini biliyorsunuz' diye konuştu.

"Ben yasa içerisinde tasarrufla ilgili bir şey görmedim"

Başbakan'ın bu kaynağın üç bacağı olduğunu söylediğini kaydeden Erhürman, 'hala tasarrufla ilgili ben bu yasa içerisinde bir şey görmedim' diye konuştu. Erhürman, sözlerine şöyle devam etti:

"Tasarruf kalemi hala bu metin içerisinde yok. Bizim söylediğimiz, tasarrufları göreceğiz, gelirden aktardıklarınızı göreceğiz. Gelirden aktardıklarınızı gördük ancak diğerini göremedik. Maliye elde edeceği gelirin yüzde 25'ini buraya aktarmış olacak ama bütçede ön görülen kalemlerden bir tasarruf maddesi yok. Hala siz Maliye'den hiçbir konuda tasarrufa gitmiş değilsiniz. Ön görülmeyen gelirden yüzde 25 aktardınız buraya."

"Kayıt dışı olan, kayıt dışı olmaya devam edecek"

"Kayıt dışı olan, kayıt dışı olmaya devam edecek" diyen Erhürman, kayıtlı olanın da 'neden sürekli ben' diyerek bunun dışına çıkma arayışı içerisine sürükleneceğini belirtti.

"Yasa önerisi piyasada pahalılaşma etkisi yaratabilir"

Yasa önerisinin piyasada pahalılaşma etkisi yaratabileceğini kaydeden Erhürman, bunun kamu maliyesine hayat pahalılığı şeklinde yansıyacağını kaydetti. Erhürman bunun sonucunda kamu maliyesinin yine açık vereceğini sözlerine ekledi.

"Hesapsız kitapsız davranıldı"

Ek bir kaynağa ihtiyaç duyulduğunun çok açık olduğunu belirten Erhürman, "bazı noktalarda uyarılarımız dikkate alındı. Ancak hala görüyoruz ki yasa içerisinde ciddi sıkıntılar da vardır. Hesapsız kitapsız çıkılan bir yolun sonuna geldik bugün ama hala hesapsız kitapsız davranılmaya devam ediliyor" diye konuştu.