Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan 146 kişinin hayatını kaybettiği Hamidiye Sitesi 1A ve 1C bloklarının yıkılmasına ilişkin 16 sanık hakkında dava açılmıştı.

Heyet, tutuksuz sanıklar A.K, C.K, C.Y, O.Y, S.S. ve T.Ö'nün beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Kara'yı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Kara, tutuksuz sanıklar A.K, T.Ö, C.K, O.Y, C.Y, S.S. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı.

