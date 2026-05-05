Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük, ev içi şiddetle mücadeleye yönelik açıklamada bulunarak, bu alanda yasa çalışması başlattıklarını duyurdu.

Küçük, “Ev içi şiddet kader değildir. Sessiz çığlığı duymak gerekir” ifadelerini kullanarak, şiddetin her türüne karşı olduğunu ve bu konuda sorumluluk aldığını belirtti.

Ev içi şiddetin yalnızca bireysel değil toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çeken Küçük, şiddetin çoğu zaman evde başlayıp büyüdüğünü ve toplumsal huzurun sağlanması için bu konuda sorumluluk alınmasının şart olduğunu vurguladı.

Dijital ve ekran şiddetinin de aile içi huzuru bozarak şiddeti tetiklediğini ifade eden Küçük, bu gerçeğin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Ev içi şiddeti önlemeye yönelik yasa çalışmasını toplumsal bir görev olarak gördüğünü belirten Küçük, saha ekipleri ve uzman görüşleriyle hazırlanan yasa tasarısını geliştirilmek ve değerlendirilmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunduğunu açıkladı.

Küçük, ilgili paydaşların görüşlerinin alınmasının ardından söz konusu düzenlemenin kısa süre içinde Meclis gündemine taşınacağını kaydetti.

Ev içi şiddetin sadece aile meselesi değil, toplumun vicdan meselesi olduğunu vurgulayan Küçük, “Susup beklemek çözüm değil; sorumluluk alıp harekete geçmek esastır” dedi.