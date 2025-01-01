Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da yaklaşık 25 bine yakın insan vefat etmişti. Binlerce insan ise uzvunu kaybetmiş ve yeni bir hayat mücadelesine başlamıştı.

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde depreme yakalanan 3 çocuk annesi Halime Nuray Bağrıaçık (27), iki kızını enkaz altında kaybetti.

Depremden 16 saat sonra enkazdan çıkarılan Bağrıaçık, enkazdan 5'inci günde çıkarılan 8 yaşındaki kızı İrem'e de 20 gün sonra kavuştu.

Depremde Baprıaçık, sol kolonu kaybederken küçük İrem de sol bacağını kaybetti. Birlikte hayat mücadelesini yeni yuvaları olan konteynerlerinde sürdüren anne, yeni yılda tek dileği kızının ihtiyaçlarını giderebilmek için biyonik kol.

"BİYOLOJİK KOL İSTİYORUM"

İki kızının depremde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiğini ifade eden afetzede anne Bağrıaçık, “6 Şubat depremine odamızda yakalandık kaçmaya fırsatımız bile olmadı. Çocuklarım yanımdaydı ve üzerlerine yatmama rağmen kurtaramadım." dedi.

Üzerinde kolon olduğu için çok uzun bir süre enkazdan çıkamadığını sözlerine ekleyen Bağrıaçık, "Enkazdan çıktıktan sonra da direkt burada müdahale edemedikleri için Mersin'e sevk ettiler. Mersin'de biraz tedavi gördüm. Kolumu orada kesemediler müdahale de yapamadılar. Oradan da Isparta'ya sevk ettiler." diye konuştu

Kızının beş buçuk gün sonra çıktığını ancak sol ayağının ampute olduğını dile getiren anne, "Ben yoğun bakımda çok uzun süre tedavi altında kaldım, beyin kanaması geçirdim, iç kanaması geçirdim ve omuriliğimde kırık olduğu için kısmi felç geçirdim. Hiçbir şekilde yürüyemeyeceğimi söylediler doktorlar ama fizik tedavilerle biraz ilerlettik şu anda biraz yürüyebiliyorum." ifadeleirni kullandı.

Anne Bağrıaçık, "Yeni yıldan beklentim kızımın saçını tarayabilmem, kendi ihtiyaçlarımızı görebilmek biyonik kolumun olmasını istiyorum.” dedi.