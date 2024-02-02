Kadınlarda UKÜ – Esentepe, erkeklerde ise GG – UKÜ maçlarının oynandığı final akşamında, kadınlarda UKÜ erkeklerde ise GG turnuvayı şampiyonlukla noktaladı.

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Atatürk Spor Salonunda oynanan gecenin ilk karşılaşmasında kadınlar finalinde UKÜ ile Miracle Esentepe takımları karşılaştı. Maçın ilk deversini rakibi Miracle Esentepe karşısında 15 – 11 önde kapatan UKÜ, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürerek sahadan 32 – 19 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Bu maçın ardından başlayan erkekler finalinde ise GG ile UKÜ takımları karşılaştı.

Çekişmeli geçen ilk devrede GG soyunma odasına rakibi UKÜ karşısında 14 – 13 önde girereken, ikinci yarıda tempoyu artıran GG sahadan 32 – 26 galip ayrılarak şampiyon oldu. UKÜ – Miracle Esentpe kadınlar finalinde UKÜ takımından Sevilay ve Derya 10’ar golle ön plana çıkan isimler olurken, GG – UKÜ erkekler finalinde ise UKÜ’den Ahmet Şanverdi 7 golle en skorer isim oldu.