Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş, UBP’li vekiller İzlem Gürçağ Altuğra ve Hasan Taçoy’a yarın düzenlenecek olan eyleme katılma çağrısı yaptı.

Doğuş Derya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Demokrat duruşları ve son dönemde yaptıkları açıklamalarıyla ülkemizde yaratılan yapay ve toplumu bölücü uygulamalara itiraz eden sevgili Serdar Denktaş, sevgili İzlem Gürçağ Altuğra ve sevgili Hasan Taçoy, yarın saat 18.00'de siz de Citroën ışıklarına gelin, halkın sesine ve sözüne destek verin” ifadelerini kullandı.