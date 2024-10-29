Resmi Gazete’de dün yayımlanan Burs (Değişiklik) Tüzüğü’ne göre, yükseköğrenim kurumlarında kayıtlı olan öğrencilere yönelik sağlanan destek bursu için aranan koşulların üçüncü maddesi şu şekilde değiştirildi:

“Öğrenim görülen son öğretim yılını kesintisiz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinde tamamlamak veya lise eğitimini ailesi ile birlikte daimi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikamet ederken herhangi bir lisede tamamlamak suretiyle örgün eğitim veren bir liseden mezun olmak;

Ancak, devlet görevlisi olarak, yurt dışında görev yapanların çocuklarında ve Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan protokoller tahtında Türkiye'deki bir lise, meslek lisesi, güzel sanatlar lisesi ve konservatuvar liselerinde öğrenim gören öğrenciler ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) tercihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ayrılan kontenjanlara başvuran doktorlarda ve hem annesi hem de babası vefat eden daimi ikametgahı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan öğrenciler için bu koşul aranmaz."

Burs (Değişiklik) Tüzüğü’nde yer alan başvuru sürecine ilişkin ise şu düzenleme yapıldı:

“Başarı bursundan faydalanmak isteyen, ailesi ile birlikte daimi ikametgahı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinden mezun veya ailesi ile birlikte daimi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet ederken herhangi bir liseden mezun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı ve aşağıdaki koşulları taşıyan öğrenciler https://yobis.mebnet.net internet adresinden Yüksek Öğrenim Burs ve Bilgi Sistemi'ni kullanarak başvurularını yaparlar."

Yapılan değişikliklerin dün itibarıyla yürürlüğe girdiği kaydedildi.