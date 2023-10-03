MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
“Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeye gerek yok 'Kıbrıs Devleti' diyeceğiz. Tarihi ve kültürel birlikteliğin çatı kuruluşu olan Türk Devletleri Teşkilatı, Budapeşte’den Hazar’ın doğusuna uzanan köklü iş birliği ve kardeşliği zenginleştirecektir.
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Kazakistan’daki toplantıya katılacak.
‘100 MADDELİK TEKLİF METNİYLE HAZIRIZ’
MHP, yeni anayasanın hazırlanmasında 100 maddelik teklif metniyle hazırdır. Darbe anayasası Türkiye'ye layık değildir.”