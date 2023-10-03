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“Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeye gerek yok 'Kıbrıs Devleti' diyeceğiz. Tarihi ve kültürel birlikteliğin çatı kuruluşu olan Türk Devletleri Teşkilatı, Budapeşte’den Hazar’ın doğusuna uzanan köklü iş birliği ve kardeşliği zenginleştirecektir.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

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