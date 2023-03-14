Açıklamada, sendikanın, personel eksikliği sorununun çözümü konusunda Sağlık Bakanlığı’nın duyarsız tutumuna dikkat çekmek için yarın 08.00-23.00 saatleri arasında MR Bölümünde grev uygulayacağı ve saat 09.30’da hastane önünde basın açıklaması yapacağı duyuruldu.

Özersay: CTP’nin yaptığı popülizmdir

Özersay: CTP’nin yaptığı popülizmdir

KTAMS ’tan yapılan yazılı açıklamada, sendikanın tüm iyi niyetli girişimlerine rağmen Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Radyoloji Servisi MR Bölümündeki personel eksikliğinin giderilmesi yönünde Sağlık Bakanlığı'nıın hiçbir adım atmadığı savunularak "Mevcut personelle MR hizmetlerinin yürütülmesi imkansız hale gelmiştir" denildi.

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