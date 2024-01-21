Cumhuriyetçi Halk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nin Sosyal Konut yapım sürecini tamamen Kamu İhale Yasası kapsamından çıkarmak istediğini ve inşaat işlerini ihalesiz bir şekilde istediği kişilere yaptırmak istediğini belirtti.

Devrim Barçın'ın yayımladığı mesaj şu şekilde:

“SOSYAL KONUT BAHANE, RANT ŞAHANE

UBP, Sosyal Konut yapım sürecini tamamen Kamu İhale Yasası kapsamından çıkarıp, inşaat işlerini ihalesiz bir şekilde istediği kişilere yaptırmak istiyor.

Kamu kaynaklarının ihalesiz bir şekilde rant amaçlı kullanılması asla kabul edilemez olup, ihalesiz akaryakıt alımındaki Sayıştay raporu ile de tescillenmiş Milyonlarca Dolarlık kamu zararını ve hukuk sürecini de unutmadığımızı belirtmek isterim.”