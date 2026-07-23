Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı makamında ziyaret eden Öksüzoğlu, kendilerine “Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı belgeseli ile kitabının bütün haklarını devretti. İlgili belgelerin imzalanması sırasında yaptığı konuşmada Öksüzoğlu bu kararının nedenlerini açıklarken, Kayseri’den havalanan komandoların 1974 Mutlu barış harekatının zaferle sonuçlanmasına büyük katkılarda bulunduklarını hatırlattı. Bu nedenle Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı eserinin haklarını Kayseri Talas Belediyesine devretmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

- Kayseri Birinci Tugay Komutanlığında Konferans

KKTC Aksakalı Oktay Öksüzoğlu Talas Belediyesi Başkan Yardımcısı Erman Ağman, Belediye Kültür Dairesi Başkanı Önder Topaktaş, Kayseri Kıbrıs Gazileri Dernek başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Kayseri Birinci Komando komutanı Mesut Koçak’a ziyarette bulundu.

Öksüzoğlu, burada 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış ve Özgürlük Bayramı’nın Kıbrıs Türkü, Anavatan Türkiye ve bütün Türk Dünyası için, anlam ve önemi konusunda bir konferans verdi.

- Kıbrıs Gazileriyle Sohbet toplantısı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Kayseri Kıbrıs Gazileri Derneğinin başkan ve üyelerinin katıldığı toplantıda Şeref Misafiri olarak konuşan Oktay Öksüzoğlu, “Kıbrıs Türk Barış Harekatı’nın zaferle sonuçlanmasına katkıda bulunan Kayserili gazilerle, tüm şehitlerimize Kıbrıs Türk halkının şükran duygularımı ifade ediyorum” dedi.

Aynı toplantıda Talas Belediyesince basımı gerçekleştirilen Kayseri Kıbrıs Gazilerinin savaş öykülerini anlatan kitabın ikinci cildi de tanıtıldı. Gece Oktay Öksüzoğlu’nun “20 Temmuz Güneşi” isimli okumasıyla sonlandı.

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayseri Kültür Salonunda Konferans

Oktay Öksüzoğlu’nun Kayseri’deki son etkinliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kayseri Kıbrıs Gazileriyle, ailelerinin ve öğrencilerin doldurduğu konferansta Oktay Öksüzoğlu Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Mücadelesi’ni anlattı. Konferans Öksüzoğlu’nun Türk Dünyası dilde, fikirde, işte birlik şiir yarışmasında ödül kazanan Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı’ndan uyarlanan kısa film gösterisiyle tamamlandı.