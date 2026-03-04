Adaya geçen yıl ekim ayında gelen Diagne Politis’e verdiği ilk söyleşide, “62 yıldır oradasınız, ne yaptınız diye haklı bir soru sorulabilir. Varız, şiddetin yeniden ortay çıkmasını engellemeyi başardık ve normal şartlara dönüş için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

“Barış Gücü sorunun parçası değil” diyen Diagne, “başlıca hedefin, şiddetin tekrar etmemesi olduğunu, bunun da 62 yıldır başarıldığını” söyledi. Diagne, “ara bölge büyük ölçüde vukuatsızdır.” ifadesini kullandı.

Khassim Diagne, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün karşılaştığı zorluklara da değindi. Zorlukları “ara bölgenin fiziki bir sınırı olmaması, kısmen sınırlarının belli olmamasından kaynaklı ara bölge içerisinde yetkisiz girişler, Güvenlik Konseyi’nin taraflar arasında askeri iletişim kurulması emrinin uygulanması meselesi” olarak sıraladı.

BM Barış Gücü’nün siyasi görüşmeler için uygun şartlar yarattığını belirten Diagne “ancak barış faaliyeti tek başına siyasi süreçte sorunun çözümü değildir. Nihai siyasi çözüm olursa barış misyonu tamamlanır.” dedi. Diagne, “çözüm inancı terk edilmez” ifadesini kullandı.