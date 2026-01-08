BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne’ın, bir dizi temasta bulunmak ve BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmek için New York’ta olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, Diagne’ın bu hafta, UNFICYP’e asker ve polis katkısı yapan ülkelerin temsilcilerini bilgilendirmesinin beklendiğini; 15 Ocak’ta da Guterres’in son raporları zemininde BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendireceğini yazdı.

Diagne’ın BM Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix ile görüşmesinin beklendiğini kaydeden gazete, 29 Ocak’ta da UNFICYP’in adadaki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını oylayacağını belirtti.