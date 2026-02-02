Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon'da "Cumhurbaşkanlığı'nda 100 Gün" basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs’ta istikrar olmadan bölgede istikrar sağlanmasının kolay olmadığı görüşünü dile getiren Erhürman, bu gerçeklikten hareket ettiklerini söyledi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili çözüme uygun bir iklim yaratmaya ihtiyaç olduğunu, bu olursa 5+1 toplantının gerçekleşebileceğini kaydeden Erhürman, bu görüşlerinin Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından da dile getirildiğini belirtti.

Crans Montana’dan bugüne anlamlı denebilecek hiçbir görüşme süreci yaşanmadığını kaydeden Erhürman, şu ana kadar ilerleme sağlanamadığını, Bostancı ve Derinya’da seyrüsefer çıkarılabilmesi ve hellim gibi konulara ilişkin dört maddede dahi ilerleme olmadığını dile getirdi.

Erhürman, üçüncü üçlü görüşmede Rum lider Hristodulidis’in yaptığı önerilerde Erenköy’ün de yer almasıyla uzlaşılması daha zor bir noktaya gidildiğini söyledi.

Türkiye ile ilişkilere de değinen Erhürman, “Türkiye ile istişare ve diplomatik ilişkinin kesintisiz devam etmesi önemlidir.” dedi.

“Siyasi eşitlikten beni kimse vazgeçiremez” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkını geleceğe taşıyacak ilkenin bu olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’nda kurulan çalışma birimlerine de değinen Erhürman, 18 çalışma biriminin faal olduğunu, kamu yönetimini ve yurttaş şikayetlerini izlemeye yönelik birime 119 talep veya şikayet geldiğini belirtti. Erhürman, bunlardan 58’inin vatandaşın talebi doğrultusunda olumlu sonuçlanırken, 18’inin olumsuz sonuçlandığını, 43’ünün inceleme aşamasında olduğunu kaydetti.

Limasol’da Türk okulu konusunu yeniden gündeme getirdiklerini, bu konuda talepkar olmaya devam edeceklerini söyleyen Erhürman, “Karpaz’daki okulda öğrencilerin hakları konusunda da ne yapılması gerekiyorsa yapılacaktır” dedi.