Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Jeoloji ve Maden Dairesi KKTC Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi (DİDEM)’den yapılan açıklamaya göre, deprem bugün saat 11.31’de, Baf kıyısına 17 kilometre uzaklıkta, denizel alanda ve 11 kilometre derinlikte kaydedildi.

Açıklamada, 5.4 Mw büyüklüğündeki depremin doğrultu bileşeni de olan ters fay niteliğindeki Kıbrıs Yayına bağlı olarak geliştiği belirtildi.

DİDEM verilerine göre, 12.42 itibarıyla ana sarsıntının ardından 4 büyüklüğünün üzerinde üç artçı deprem daha meydana geldi. Bu artçı sarsıntıların sırasıyla saat 11.36’da 4.2 Mw, 11.41’de 4.7 Mw ve 11.59’da 4.2 Mw büyüklüğünde olduğu açıklandı.

Tüm artçıların Baf açıklarında denizel alanda meydana geldiği, şu ana kadar KKTC genelinde herhangi bir olumsuzluk veya hasar bildirimi yapılmadığı öğrenildi.

Jeoloji ve Maden Dairesi yetkilileri, depremlerin ardından bölgedeki sismik hareketliliğin yakından izlenmeye devam ettiğini bildirdi.