Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, bugün saat 14.00’te UBP Milletvekili Hasan Küçük başkanlığında toplanan komite toplumdaki dijital okuryazarlığı güçlendirme hedefiyle çalışmalarını ve paydaşları dinlemeyi sürdürüyor.

Buna göre, bugünkü toplantıya davetli olarak, Polis Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Fakültesi, KKTC Telsim ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yetkililer katıldı ve dinlendi.

Hasan Küçük’ün başkanlık ettiği toplantıda Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, komite üyeleri CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.