Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde Güney Kıbrıs’taki Jeolojik Araştırma Departmanının bölgedeki jeolojik istikrar ve doğal tehlikelerle ilgili tehlike çanlarını çaldığını yazarken, Jeolojik Araştırma Departmanının santralle ilgili çevresel etki değerlendirme çalışmasını yapan şirkete resmi bir mektup gönderdiğini kaydetti.

Gazete Jeolojik Araştırma Departmanının söz konusu mektupta Ormidya bölgesini yüksek deprem riski taşıyan bölge olarak sınıflandıran veriler ortaya koyduğunu, buna paralel olarak tsunami tehlikesi meselesini de gündeme getirdiğini kaydetti.

Santralle ilgili çevre etki değerlendirme çalışmasının hali hazırda halka ve yetkili makamlara sunulduğunu yazan gazete, kamuya açık istişare sürecinin 28 Şubat 2026’da tamamlanacağını ekledi.