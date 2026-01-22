Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, atış yapılacağı gün ve saatlerde hudutları belirtilen bölgelerin can ve mal emniyeti açısından tehlikeli olduğu vurgulandı.

Atışların 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı kaydedilen açıklamada, batıda Gökhan-Beyköy-Değirmenlik-Levent Taş Ocağı hattı, doğuda Yeniceköy-Kalavaç (1 km batısı)-Orman İşletmeleri Bölge Müdürlüğü hattı, kuzeyde Beşparmak Dağları-Alevkayası Yolu-Orman İşletmeleri Müdürlüğü hattı, güneyde Yeniceköy-Koranlı Tepe-Beyköy hattının süre boyunca yasak bölge ilan edildiği ifade edildi.