Karaoğlanoğlu S Bölgesi'ne bugün 09.00 ile 12.00 arasında elektrik verilemeyecek.

Şehir Plancıları Odası’ndan açıklama Şehir Plancıları Odası’ndan açıklama

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, kesintinin şebekede yürütülecek çalışmadan kaynaklanacağı kaydedildi.