Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, kesintinin şebekede yürütülecek çalışmadan kaynaklanacağı kaydedildi.

Karaoğlanoğlu S Bölgesi'ne bugün 09.00 ile 12.00 arasında elektrik verilemeyecek.

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