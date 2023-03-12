Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın üç saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden Esentepe Peyak Evleri ve Esentepe köy girişi etkilenecek.
Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın üç saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden Esentepe Peyak Evleri ve Esentepe köy girişi etkilenecek.
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