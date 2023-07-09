Hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgâr ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Öte yandan, ülkemiz denizlerinde de hava açık ve az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu geçecek. Denizlerde rüzgârın kuzey ve batı yönlerden 3 ile 5 kuvvetinde, yer yer de 6 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Orta dalgalı ve yer yer kaba dalgalı olması ön görülen denizlerde, tahmini dalga yüksekliğinin 1 ile 2 metre, yer yer de 2 buçuk metre olması ön görülüyor. Deniz mesafesinde görüşün ise iyi olması bekleniyor.