Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle 09.30-12.30 saatleri arasında Çamlıbel Sağlık Ocağı bölgesi ve civarına elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle 09.30-12.30 saatleri arasında Çamlıbel Sağlık Ocağı bölgesi ve civarına elektrik verilemeyecek.
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