Harmancı: Sizi de kurban ettik… Ne size ne başkalarına sahip çıkabildik Harmancı: Sizi de kurban ettik… Ne size ne başkalarına sahip çıkabildik

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle 09.30-12.30 saatleri arasında Çamlıbel Sağlık Ocağı bölgesi ve civarına elektrik verilemeyecek.